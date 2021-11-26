Сторонник ИГ из Астрахани, планировавший теракт в отделе полиции, получил 13 лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Астрахани Артура Сатемирова, который присоединился к международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировал совершить теракт в отделе полиции. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в апреле 2020 года Сатемиров присягнул на верность ИГ, записав присягу и отправив аудиосообщение иному лицу для передачи руководителю террористической организации. Планируя совершить теракт, мужчина выбрал в качестве объекта атаки отдел полиции в Астрахани. Для совершения нападения он хранил у себя дома ручные гранаты, средства взрывания, а также огнестрельное оружие. Совершить задуманное мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что Сатемиров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч. 1 ст. 222 УК РФ УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").

Вину в совершенных преступлениях Сатемиров не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.