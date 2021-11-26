Житель Астраханской области получил три года колонии за истязание своих четырех детей

АСТРАХАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Камызякский районный суд Астраханской области приговорил местного жителя к трем годам колонии общего режима за истязание четырех своих детей, сообщили в пресс-службе Астраханской областной прокуратуры.

Судом установлено, что в период с мая по октябрь 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно наносил удары ремнем и руками в область различных частей тела своих четырех детей.

"Камызякский районный суд Астраханской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.