В Свердловской области пострадали три человека при столкновении автобуса и грузовика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в пятницу при столкновении автобуса и грузовика в Березовском Свердловской области, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ, двигаясь по Березовскому тракту со стороны Екатеринбурга в направлении Березовского, при проезде перекрестка улиц Березовский тракт - Максима Горького на разрешающий сигнал светофора не обеспечил безопасную дистанцию до впереди движущегося пассажирского автобуса ПАЗ маршрута №166 Екатеринбург - Березовский, допустил с ним столкновение. В результате происшествия пострадали три пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в больницу доставлены две женщины c травмами различной степени тяжести, а также девятилетний ребенок - пассажир автобуса. Согласно предварительному диагнозу, у него перелом левой ключицы.

"Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водительский стаж водителя МАЗ составляет 12 лет, за нарушения ПДД РФ в 2021 году привлекался 19 раз, проведено освидетельствование на состояние опьянения, которое показало, что водитель трезв", - отметили в пресс-службе.