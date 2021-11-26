Карантин ввели в нескольких населенных пунктах Пензенской области в связи с выявлением АЧС

ТАСС, 26 ноября. Пензенские власти ввели карантин на территориях нескольких населенных пунктов области в связи с выявлением африканской чумы свиней (АЧС) свиней. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте правительства региона.

О выявлении лабораторно подтвержденной африканской чумы свиней в личных подсобных хозяйствах Неверкинского и Кузнецкого районов Пензенской области было объявлено на внеочередном заседании правительства региона. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил выделить из резервного фонда правительства региона средства на компенсацию личным подсобным хозяйствам, пострадавшим от африканской чумы свиней.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территориях, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 настоящего постановления, на 45 календарных дней", - отмечается в документе.

Эпизоотическими очагами определены территории одного из подворий на улице Центральная усадьба в селе Махалино Кузнецкого района, а также одного из подворий на улице Рабочей в селе Каменный овраг Неверкинского района. К угрожаемым зонам отнесены территории в селах Махалино, Старый Кряжим, Каменный овраг, Неверкино, Бикмурзино, Дмитриевка, Новая Александровка.

Правительство Пензенской области постановило изъять свиней всех возрастов и свинину на территориях эпизоотических очагов и угрожаемых зон. Размер возмещения ущерба, понесенного гражданами, составит 235 рублей 40 копеек за килограмм живого веса взрослых особей, 2 922 рубля за поросенка до четырех месяцев, 288 рублей 13 копеек за килограмм свинины. Для изъятия свиней и мяса будет создана специальная комиссия.