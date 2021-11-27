В Ингушетии проводят проверку в отношении полицейского за должностные преступления

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. МВД по Республике Ингушетия проводит служебную проверку в отношении сотрудника, который подозревается в совершении должностных преступлений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"По поручению министра внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина в региональном министерстве проводится служебная проверка в отношении одного из офицеров ОМВД России по Назрановскому району, который подозревается в совершении должностных преступлений", - говорится в сообщении.

Как сообщается, министр потребовал в установленном порядке провести проверку и дать принципиальную оценку действиям подозреваемого. "Никакие возможные репутационные потери, связанные с обнародованием противоправных действий тех, кого мы считали коллегами, не заставят нас отказаться от выявления в наших рядах лиц, нарушающих закон, и привлечения их к ответственности, предусмотренной законом" - передает пресс-служба слова министра.

В пресс-службе добавили, что в случае подтверждения вины данного сотрудника он будет уволен по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, речь идет о задержанном правоохранителе, которого подозревают в получении взяток за непривлечение к уголовной ответственности. ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.