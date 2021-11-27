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Суд в Аргентине постановил закрыть одно из коррупционных дел против вице-президента

Также сняты обвинения с детей Кристины Фернандес де Киршнер

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /ТАСС/. Федеральный уголовный суд постановил прекратить дело в отношении вице-президента Аргентины и экс-главы государства Кристины Фернандес де Киршнер, которую подозревали в отмывании денег. Текст решения был опубликован в пятницу на сайте центра судебной информации.

"Прекратить уголовное преследование Кристины Элизабет Фернандес [де Киршнер] по обвинению в преступлении, которое было квалифицировано как отмывание денег", - говорится в документе. Суд также посчитал необходимым снять обвинения с детей вице-президента Максимо и Флоренсии Киршнер.

Расследование было связано с деятельностью компании Los Sauces, занимающейся сделками с недвижимостью и принадлежащей семье Киршнер. Сторона обвинения считает, что фирма была задействована в отмывании денег, полученных в качестве взяток от предпринимателей Кристофера Лопеса и Ласаро Баеса, которые получали госзаказы от правительств Фернандес де Киршнер и ее предшественника и мужа Нестора Киршнера. Обвинения по этому делу были предъявлены Фернандес де Киршнер в 2016 году.

Вице-президент остается фигурантом еще нескольких коррупционных дел.

Теги
Фернандес де Киршнер, КристинаАргентина
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