В Ингушетии возбудили дело на полицейского, подозреваемого в незаконном обороте оружия

МАГАС, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении офицера МВД по Республике Ингушетия, который подозревается в незаконном обороте оружия. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего офицера МВД России по Республике Ингушетия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему")", - говорится в сообщении.

По информации следствия, подозреваемый приобрел самодельный пистолет, изготовленный на базе пистолета Макарова, и хранил его дома вместе с боеприпасами. Отмечается, что в пятницу в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемый был задержан 25 ноября.

Ранее в региональном МВД сообщили о служебной проверке в отношении одного из офицеров ОМВД России по Назрановскому району, который подозревается в совершении должностных преступлений.