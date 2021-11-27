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В Красноярске в ДТП с автобусом погибли два человека

В салоне автобуса в момент аварии пассажиров не было

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Красноярске, погибли два человека. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Toyota Funcargo при попытке повернуть налево во двор допустил столкновение с автобусом НЕФАЗ, который ехал во встречном направлении. После этого водитель иномарки врезался в дорожный знак и электроопору.

"В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались", - сообщили в главке полиции.

В салоне автобуса в момент дорожной аварии пассажиров не было, водитель и кондуктор не пострадали.

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