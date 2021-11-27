В Северной Осетии в ДТП с пассажирским автобусом пострадали три человека

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 ноября. /ТАСС/. В Северной Осетии при столкновении пассажирского автобуса Тбилиси - Москва, большегруза и легкового автомобиля травмы получили три человека. В автобусе находились 39 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Столкновение пассажирского автобуса Тбилиси - Москва, большегруза и легкового автомобиля произошло на Московском шоссе во Владикавказе. Установлено, что в автобусе находилось 39 человек, четверо детей. Пострадали водители трех столкнувшихся транспортных средств. Погибших нет", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы МВД по республике, установлено, что 46-летний водитель Lada Priora, направляясь со стороны поселка Редант в сторону Владикавказа, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой автомашиной. После удара грузовик столкнулся с пассажирским автобусом Setra, который направлялся в сторону Владикавказа.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителя большегруза госпитализировали с сотрясением головного мозга. Водителя и пассажира автобуса, а также владельца автомобиля Lada Priora, после осмотра врачей отпустили домой.