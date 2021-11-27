Молодого человека, справившего нужду у портрета ветерана в Москве, просят арестовать

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в субботу рассмотрит ходатайство об аресте молодого человека, справившего нужду у портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает прокуратура.

Ранее 19-летний блогер, справивший нужду у портрета ветерана на востоке Москвы, разместил в соцсетях информацию об этом. Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично), нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.