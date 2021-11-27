Возбуждено дело о краже рисунка Янкилевского из Московского музея современного искусства

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о краже "Рисунка к Триптиху" художника Владимира Янкилевского из Московского музея современного искусства, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По факту кражи рисунка 1970 года создания стоимостью 180 тысяч рублей возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

В конце октября представитель Московского музея современного искусства сообщил в полицию о краже из галереи на Петровке, произошедшей с весны до конца октября, "Рисунка к Триптиху" Владимира Янкилевского.

Владимир Янкилевский - советский художник, умер в 2018 году во Франции. Он был участником знаменитой выставки авангардистов в Манеже, которую при посещении раскритиковал Никита Хрущев. Работы Янкилевского находятся в коллекции многих музеев, включая Центр Жоржа Помпиду в Париже.