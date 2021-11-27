В Барнауле три человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и "Камаза"

БАРНАУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи столкнулся с "Камазом" в Барнауле, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Предварительно установлено, что сегодня на 6-м км объездной автодороги Барнаула произошло столкновение двух транспортных средств: кареты скорой медицинской помощи <…> и автомобиля "Камаз". <…> В результате дорожно-транспортного происшествия телесные травмы получили три человека из скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Скорая помощь двигалась на запрещающий сигнал светофора со включенными проблесковыми маячками, "Камаз" ехал во встречном направлении и поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

Пострадали водитель и два пассажира спецмашины. Двух из них после медицинского осмотра отпустили, в отношении третьего решается вопрос о госпитализации. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.