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Взрыв произошел в жилом доме в Николаевской области на Украине

Пострадали три человека

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Три человека получили травмы от взрыва, который произошел в субботу в жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По предварительным данным, в пятиэтажном здании произошел взрыв бытового газа в одной из квартир на последнем этаже. Ударной волной разрушены стены и перекрытия на четвертом и пятом этажах. "На пятом этаже пострадали три человека, их эвакуировали спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

На место происшествия для поиска людей под завалами направлена кинологическая группа, от ГСЧС привлечены 75 человек и 14 единиц техники.

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Украина
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