Вандалы осквернили братскую могилу павших в Великой Отечественной в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Вандалы отпилили часть винтовки на мемориале советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне, расположенном на Старом кладбище в Астрахани, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе мэрии города.

"Вопиющий случай вандализма произошел на кладбище, расположенном на улице Софьи Перовской. Осквернена братская могила советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Вандалы отпилили часть винтовки, расположенной на мемориале. Злоумышленники, чьи личности сейчас устанавливаются правоохранительными органами, причинили не только материальный ущерб. Они покусились на светлую память о людях, сражавшихся за свободу нашего народа от фашизма", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о повреждении элемента мемориала сообщили сотрудники муниципального предприятия "Чистый город", которые обнаружили его во время проверки территории. "На городское кладбище прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела место происшествия", - сообщается в пресс-релизе.