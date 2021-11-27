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Ученик, пытавшийся напасть на учителя в Новосибирске, стоит на учете в школе

Мальчик вооружился ножницами

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученик пятого класса школы Новосибирска, который, по сообщениям СМИ, пытался напасть на учителя и одноклассника с ножницами, стоит на внутришкольном учете. Прокуратура организовала проверку инцидента, сообщили в ведомстве в субботу.

"Прокуратура проверит инцидент в школе, в ходе которого ученик пятого класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об образовании и профилактике правонарушений о несовершеннолетних. Мальчик стоит на внутришкольном учете", - говорится в сообщении.

Ранее проверка была организована СК. По сообщению издания "Прецендент", ученик, который неоднократно нарушал дисциплину, с ножницами напал на одноклассника, но учительница смогла защитить ребенка.

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