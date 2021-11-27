В Новороссийске пьяный водитель протаранил несколько припаркованных автомобилей

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новороссийске пьяного водителя, который при попытке скрыться от погони протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в дерево. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным главка, ночью 27 ноября на пересечении улиц Куникова и Малоземельской сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Citroen, водитель которого, предположительно, управлял транспортным средством в состоянии опьянения. "Гражданин не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Сотрудники ДПС начали преследование нарушителя. Во дворе многоквартирного дома по улице Героев Десантников, водитель не справился с управлением, наехал на несколько припаркованных автомобилей и врезался в дерево, после чего был задержан сотрудниками полиции", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что "в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет". "Задержанным оказался мужчина 1996 года рождения, житель Новороссийска. В отношении правонарушителя составили четыре административных материала, предусмотренных ч. 2 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.37, по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ и протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Возбуждено административное расследование", - говорится в пресс-релизе.