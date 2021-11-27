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СМИ: у берегов Индии столкнулись танкер и контейнеровоз

В результате столкновения произошел разлив нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Нефтеналивной танкер Aviator и контейнеровоз Atlantic Grace столкнулись в заливе Кач у побережья штата Гуджарат на западе Индии, сообщила в субботу газета The Times of India со ссылкой на власти Гуджарата.

По ее данным, инцидент произошел ночью. Принадлежность судов не уточняется. В результате столкновения жертв и пострадавших нет. Из корпуса получившего повреждения танкера в акваторию залива выливается нефть.

Корабли береговой охраны Индии устанавливают площадь нефтяного пятна и принимают меры к его скорейшей локализации.

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