СМИ: у берегов Индии столкнулись танкер и контейнеровоз

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Нефтеналивной танкер Aviator и контейнеровоз Atlantic Grace столкнулись в заливе Кач у побережья штата Гуджарат на западе Индии, сообщила в субботу газета The Times of India со ссылкой на власти Гуджарата.

По ее данным, инцидент произошел ночью. Принадлежность судов не уточняется. В результате столкновения жертв и пострадавших нет. Из корпуса получившего повреждения танкера в акваторию залива выливается нефть.

Корабли береговой охраны Индии устанавливают площадь нефтяного пятна и принимают меры к его скорейшей локализации.