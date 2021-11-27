В Великобритании два человека погибли из-за сильных ветров, вызванных штормом "Арвен"

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли из-за сильных ветров, вызванных штормом "Арвен", который обрушился в пятницу вечером на Великобританию.

Как информировала в субботу полиция графства Камбрия на северо-западе Англии, один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы после того, как на него упало дерево. Еще один мужчина погиб в Северной Ирландии - дерево упало на автомобиль, в котором он находился.

Накануне метеорологическая служба Соединенного Королевства объявила самый высокий красный уровень угрозы на большой территории страны из-за сильнейших ветров, порывы которых достигали 44 м/с. В результате удара стихии 112 тыс. человек на севере Англии остались без света из-за обрыва линий электропередачи.

В ряде районов страны, например около Бирмингема и в Шотландии, выпал снег. В некоторых случаях это привело к заторам на дорогах и серьезным перебоям в функционировании железнодорожного транспорта.

Утром в субботу уровень опасности был понижен до желтого, однако население призывают сохранять бдительность и отказаться от поездок, не имеющих жизненной важности.