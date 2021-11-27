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В ДТП в Петербурге пострадали четыре человека

Авария произошла на пересечении проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова, столкнулись маршрутное такси и легковушка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 09:50 мск. В полицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова произошло ДТП с участием маршрутного такси и легковушки. Женщина 36 лет, управляя автомобилем Kia, при повороте не пропустила двигающуюся во встречном направлении маршрутку, из-за чего произошло столкновение.

"В результате ДТП были госпитализированы: пассажир маршрутки, мужчина 50 лет, предположительно, с переломом челюсти, и еще три участника ДТП с ссадинами и синяками", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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