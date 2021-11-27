В Волгограде футбольный фанат зажег фаер на Мамаевом Кургане

ВОЛГОГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала футбольного фаната из Воронежской области, который 27 ноября зажег фаер на Мамаевом Кургане перед матчем "Ротор" - "Факел". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"27 ноября на стадионе "Волгоград-Арена" встречались команды волгоградский "Ротор" и "Факел" из Воронежской области. Из соседнего региона поддержать свою команду прибыло около 150 болельщиков. Перед началом матча, находясь на территории историко-мемориального комплекса "Мамаев Курган", один из прибывших болельщиков зажег фаер, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что личность фаната оперативно установили полицейские. "36-летнего мужчину задержали в Центральном районе, он был доставлен в отдел полиции. У него изъято более десяти единиц различных пиротехнических изделий - дымовые шашки и фаеры, которые он планировал пронести на матч", - отмечается в сообщении.

В отношении болельщика составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", предусматривающей арест до 15 суток. Материалы направили в суд Центрального района, сообщается в пресс-релизе.