Ростовчанин натравил собаку на полицейского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Житель Ростова-на-Дону подозревается в применении насилия к полицейскому, по данным следствия, он натравил на сотрудника собаку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Следственным отделом по Железнодорожному району Ростова-на-Дону следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 15 ноября подозреваемый возле одного из жилых домов на улице Степана Разина в Ростове-на-Дону проигнорировал законные требования сотрудников полиции о недопустимости нарушения общественного порядка, после чего натравил на них свою собаку. "В результате противоправных действий подозреваемого сотруднику полиции были причинены телесные повреждения в виде раны предплечья. В данный момент по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщается в пресс-релизе.