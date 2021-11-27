В Москве арестовали молодого человека, справившего нужду у портрета ветерана

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в субботу арестовал молодого человека, справившего нужду у портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

"С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года", - сообщает прокуратура.

Ранее блогер, справивший нужду у портрета ветерана на востоке Москвы, разместил в соцсетях информацию об этом. Следователи СК по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично"), нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.