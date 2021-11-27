Спасатели подняли одного человека из обвалившейся шахты в Грузии

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии подняли на поверхность одного из двух человек, оказавшихся под завалами после обвала угледобывающей шахты. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы ведомства.

"Сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями уже вызволен из-под земельного завала и доставлен в безопасное место один гражданин. Он находится в контактном состоянии и переведен группой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Спасатели также обнаружили местонахождение второго человека. На данный момент проводятся работы по его спасению, добавили в пресс-службе Службы ЧС.

Шахта в Ткибули обрушилась в субботу днем. Как ранее сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, обрушение произошло в результате работ по укреплению карьера.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании "Сакнахшири". Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.