{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели подняли одного человека из обвалившейся шахты в Грузии

Обнаружено местонахождение второго человека

ТБИЛИСИ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии подняли на поверхность одного из двух человек, оказавшихся под завалами после обвала угледобывающей шахты. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы ведомства.

"Сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями уже вызволен из-под земельного завала и доставлен в безопасное место один гражданин. Он находится в контактном состоянии и переведен группой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Спасатели также обнаружили местонахождение второго человека. На данный момент проводятся работы по его спасению, добавили в пресс-службе Службы ЧС.

Шахта в Ткибули обрушилась в субботу днем. Как ранее сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, обрушение произошло в результате работ по укреплению карьера.

В Ткибули находятся десятки шахт по добыче каменного угля. Большинство из них принадлежит компании "Сакнахшири". Угледобывающими шахтами в этом городе также владеют и другие компании. Основная масса шахт не работает с 2018 года после серии трагедий, унесших жизни нескольких человек.

Теги
Грузия
ЧП на шахте "Листвяжная"
Горноспасатели прошли около 4 км выработок в "Листвяжной"
Им предстоит обследовать еще 6,5 км
Читать полностью