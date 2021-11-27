Число пострадавших от взрыва в доме в Николаевской области возросло до четырех

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские спасатели обнаружили женщину под завалами жилого дома в городе Новая Одесса Николаевской области, который частично обрушился от взрыва. Об этом в субботу сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ходе демонтажа разрушенных элементов дома обнаружена женщина без сознания из квартиры на четвертом этаже", - говорится в сообщении. Ранее было известно о трех пострадавших.

В настоящее время спасатели с помощью тяжелой техники разбирают разрушенные конструкций здания. По информации ведомства, под завалами могут находиться еще два человека.

По предварительным данным, в субботу утром в пятиэтажном здании в Новой Одессе в одной из квартир на последнем этаже произошел взрыв бытового газа. Ударная волна разрушила стены и перекрытия на четвертом и пятом этажах здания.