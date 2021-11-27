В квартире задержанного со стрельбой в Москве водителя нашли более 5 кг наркотиков

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли более 5 кг синтетических наркотиков в подмосковной квартире водителя, задержанного накануне со стрельбой на Симферопольском шоссе в Москве. Возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"При проведении обыска в квартире на территории Московской области, которую злоумышленник арендовал специально для своей незаконной деятельности, были обнаружены более тысячи пакетов и свертков с расфасованным веществом, которое будет направлено на экспертизу, а также девять весов и упаковочный материал. Предположительно, изъятое является синтетическим наркотиком общей массой более 5 кг, что составляет свыше 20 000 разовых доз", - сказала она.

Как отметили Волк, возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Сейчас подозреваемый находится в больнице.

Днем в пятницу инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW. В ходе проверки документов водитель резко нажал на педаль газа и попытался скрыться. Полицейские для задержания нарушителя применили табельное оружие. Молодой человек был ранен, он задержан. На заднем сиденье его автомобиля обнаружены три крупных свертка с белым порошкообразным веществом, предположительно - синтетическим наркотиком.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что задержанный получил ранение шеи. В автомобиле нарушителя полицейские обнаружили около 6 кг синтетических наркотиков. В ходе задержания повреждено не менее пяти машин.