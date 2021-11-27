{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следователь полиции в Москве похитил у подозреваемого 17 тыс. рублей

Мужчину уволили из органов внутренних дел

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователь московской полиции уволен за похищение 17 тыс. рублей у подозреваемого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Оперативниками управления собственной безопасности столичной полиции установлена причастность к совершению хищения 17 тыс. рублей сотрудником СО ОМВД России по Рязанскому району Москвы у подозреваемого в совершении преступления. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание", - сообщили в главке.

Несколько его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Материал проверки направлен в следственные органы для принятия решения.

Теги
Россия
ЧП на шахте "Листвяжная"
Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте "Листвяжная"
По словам врио главы МЧС РФ, они погибли из-за резкого роста окиси углерода
Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте "Листвяжная"
Читать полностью