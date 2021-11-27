Один человек погиб в результате взрыва в доме в Николаевской области на Украине

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в городе Новая Одесса Николаевской области, который произошел утром в субботу. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате взрыва погиб один человек и пострадали три человека. У одного человека перелом предплечья - госпитализирован в больницу, два человека - в шоковом в состоянии, после обследования от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из подъезда дома 50 человек. В настоящее время подразделения ГСЧС с помощью тяжелой техники разбирают разрушенные конструкции здания. По информации ведомства, под завалами могут находиться еще два человека. Всего к работам привлечены 211 человек и 44 единицы техники.

По предварительным данным, в субботу утром в пятиэтажном здании в Новой Одессе в одной из квартир на последнем этаже произошел взрыв бытового газа. Ударная волна разрушила стены и перекрытия на четвертом и пятом этажах.