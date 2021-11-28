В Приангарье возбудили дело о хищении из бюджета Пенсионного фонда более 600 тыс. рублей

ИРКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников регионального отделения Пенсионного фонда, которые подозреваются в хищении из бюджета ведомства более 600 тыс. рублей. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По версии следствия, указанные лица с использованием своего служебного положения осуществили хищение денежных средств бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, которыми распорядились по своему усмотрению. В результате преступных действий бюджету ПФР причинен ущерб на сумму более 600 тыс. рублей. <…> Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят обыски и другие следственные действия.