Три человека пострадали в драке на юге Москвы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Драка произошла между посетителями кафе на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МВД РФ.

"В ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о конфликте между посетителями заведения в Восточном Бирюлево. По предварительной информации, между несколькими гражданами произошла ссора, в результате которой трое из них с травмами обращались в медицинские учреждения и после оказания помощи были отпущены", - сказали в главке.

По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве, несколько нарушителей задержаны и доставлены в полицию для разбирательства.