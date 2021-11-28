Пожар в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде ликвидировали

ТАСС, 28 ноября. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 14:04 мск пожар ликвидирован на площади 40 кв. м", - отметили в пресс-службе.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство даст оценку соблюдения управляющей компанией жилищного законодательства и требований пожарной безопасности.

Сообщение о пожаре в трехэтажном двухподъездном многоквартирном жилом доме по улице Пискунова поступило 28 ноября в 11:25 мск. Происходило задымление на втором и третьем этажах. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 2.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас движение в центре Нижнего Новгорода в районе улицы Пискунова восстановлено, перекрытие сотрудниками полиции снято. Место происшествия покидают последние пожарные расчеты.

В результате возгорания пострадали две женщины. Одна из них с комбинированными травмами госпитализирована в ожоговый центр университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета, вторая пострадавшая доставлена в городскую больницу № 35.