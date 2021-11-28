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Три человека погибли на пожаре в Ярославской области

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 28 ноября. Три человека погибли в Ярославле при пожаре, который возник в хозяйственной постройке из-за непогашенной сигареты, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК по Ярославской области.

"Сегодня на 1-й Портовой улице в Ярославле произошло возгорание хозяйственной постройки, в результате которого погибли двое мужчин и одна женщина. По предварительным данным, причиной возгорания послужило тлеющее табачное изделие", - сказали в ведомстве.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, по факту гибели людей возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". "Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - добавили в СК.

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