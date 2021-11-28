Массовая драка со стрельбой произошла в Электростали

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Конфликт из-за рабочих разногласий в подмосковной Электростали закончился стрельбой. В результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как отметили в главке, в полицию поступила информация стрельбе у одного из домов по улице Ялагина. "Прибывшими по указанному адресу полицейскими установлено, что между группой граждан произошел конфликт, предварительно, из-за разногласий по работе, в результате которого один из участников получил телесные повреждения и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что конфликт перерос в драку, в ней принимали участие около 10-12 человек.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Полицейские устанавливают личности всех участников преступления.

В прокуратуре области уточнили, что конфликт произошел 21 ноября. "В отношении одного из обвиняемых суд, с учетом позиции прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.