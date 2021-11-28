Более 17 тыс. человек в Краснодаре остались без отопления из-за аварии на магистрали

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Авария на тепловой магистрали в Краснодаре привела к отключению отопления у более чем 17 тыс. жителей города. Проводятся восстановительные работы, сообщается в Instagram-аккаунте Единой дежурно-диспетчерской службы города в воскресенье.

Подача теплоносителя отключена в 134 многоквартирных домах и в восьми социально значимых объектах, в них проживают 17 060 человек, в том числе 5 600 детей.

"На единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" от диспетчера АДС филиала поступила информация о скрытой утечке на тепловой магистрали КТЭЦ - Центр города. <...> В 05:43 обнаружено место порыва магистральной трубы диаметром 530 мм (стальная) по адресу ул. Ставропольская, 201. Прекращена подача теплоносителя в жилые дома и социально значимые объекты", - написано в сообщении. Восстановительные работы проводятся аварийной бригадой АО АТЭК "Краснодартеплоэнерго".

В Instagram-аккаунте ЕДДС Краснодара также сообщается, что в результате повреждения на линии произошло аварийное отключение электроэнергии по 10 улицам Прикубанского округа Краснодара.

"В 14:40 28 ноября на единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" от диспетчера ОДС филиала АО "НЭСК-Электросети" "Краснодарэлектросеть" поступило сообщение о том, что произошло аварийное отключение электроэнергии по адресам: Александровская, Алексеевская, Букетная, Елисейская, Исакиевская, Николаевская, Михайловская, Романовская, Тарасовская, Прикубанский ВО. Количество жилых домов уточняется. Количество жителей - 1 900 человек, социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении.

По данным Краснодарского ЦГМС, 28 ноября в Краснодаре облачно с прояснениями, временами дождь, ветер южной четверти 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 9-11 градусов, днем - плюс 15-17 градусов.