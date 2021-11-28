В Перу в результате землетрясения пострадали три человека

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Как минимум три человека получили травмы в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье утром в Перу. Об этом сообщил глава городка Халька-Гранде Уолтер Кульки.

"Мы видим завалы, мы видим пострадавших. На данный момент у нас трое пострадавших", - сказал он в эфире радиостанции Эрэ-пэ-пэ. По словам Кульки, в результате землетрясения были повреждены 70% домов в населенном пункте.

В Эквадоре, где также ощущались толчки, данных о пострадавших пока нет. Ранее президент республики Гильермо Лассо сообщил, что землетрясение привело к частичным разрушениям по меньшей мере в двух провинциях страны.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу в воскресенье утром, позднее его магнитуда была повышена до 7,5. Эпицентр находился в 45 км к северо-западу от города Барранка (население около 5 тыс. человек) и в 269 км к востоку от эквадорского города Лоха, где проживают около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 110 км, угроза цунами не объявлялась.