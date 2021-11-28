Рабочий погиб после взрыва нефтепаров при консервации скважины в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Рабочий погиб из-за взрыва нефтепаров в результате нарушения технологического процесса при проведении консервации скважины в Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону в воскресенье.

"В 16:50 мск 28 ноября в поле в пяти км от населенного пункта хутор Русско-Власовский Морозовского района при консервации на зимний период скважины из-за нарушения технологического процесса произошел взрыв нефтепаров. В результате пострадали три человека: один человек госпитализирован, одному человеку оказана помощь на месте, еще один человек погиб. Горения не было", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту ЧП направили экстренные службы.