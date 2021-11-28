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В МЧС заверили, что экипаж севшего на мель под Астраханью судна в медпомощи не нуждается

Никто не пострадал

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Экипаж маломерного судна, севшего на мель под Астраханью, в медицинской помощи не нуждается, судно самостоятельно продолжит движение при повышении уровня воды. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

"На раскатной части Каспийского моря установлено местонахождение катера и трех человек. В медицинской помощи не нуждаются, запас продовольствия имеется. 29 ноября при повышении уровня воды планируют самостоятельно продолжить движение в село Тишково Володарского района", - говорится в сообщении.

28 ноября в 11:09 (10:09 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о посадке на мель маломерного судна (катера) в Володарском районе села Тишково, река Тишковский канал. Пострадавших нет.

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