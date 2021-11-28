При пожаре в жилом доме в ХМАО пострадали пять человек

ТАСС, 28 ноября. Пять человек обратились за медицинской помощью 28 ноября после пожара в двухэтажном 22-квартирном деревянном доме в Нефтеюганске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 21:07 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двухэтажном 22-квартирном деревянном доме. <…> В 21:51 пожар был ликвидирован на площади 30 кв. м. В ходе ликвидации возгорания пожарными была организована эвакуация жителей дома, спасены три человека. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились пять человек, угрозы жизни людей нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара от МЧС России задействовали 18 человек и шесть единиц специальной техники. Для обогрева эвакуировавшихся жителей дома администрацией города на месте подготовили автобус.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, проводится проверка по факту пожара. По данным ведомства, пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, все они в больнице. Погибших, по предварительной информации, нет.