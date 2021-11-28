Калужской омбудсмен выехал для проверки в ИК-4 после сообщений об избиении осужденных

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников выехал для проверки в исправительную колонию №4 в Медыни после сообщений об избиении и оскорблении в ней осужденных, а также о запрете длительных свиданий без QR-кодов. Об этом Зельников сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook.

28 ноября в социальных сетях появилось видео, на котором женщина рассказывает, как в исправительной колонии №4 избивают и оскорбляют осужденных. По данным сайта УФСИН по Калужской области, ИК-4 является колонией строгого режима.

"Получил информацию из соцсетей о притеснениях осужденных в ИК-4. В том числе - лишение длительных свиданий без подтверждений прививки (QR-кодов). Выезжаю на детальную проверку. О результатах сообщу", - написал он.

Зельников добавил, что располагающие информацией о ситуации в ИК-4 могут написать ему в соцсети личное сообщение.