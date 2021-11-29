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Полицейские пострадали при обстреле фейерверками в Ницце

Стражи порядка попытались вмешаться в процесс съемок клипа

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Несколько полицейских получили ранения при обстреле фейерверками, когда попытались вмешаться в процесс съемок клипа в Ницце. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter первый заместитель мэра Энтони Борре, отвечающий за безопасность.

"Полицейские попали под обстрел фейерверками в районе Ариан (Ницца), после того как прибыли на место съемок клипа. Мы с мэром Ниццы Кристианом Эстрози осуждаем эти действия и выражаем полную поддержку пострадавшим сотрудникам", - написал Борре.

Он также отметил, что стражи порядка располагают записями, которые помогут найти злоумышленников.

В свою очередь телеканал BFM со ссылкой на свои источники уточняет, что пострадали трое полицейских, которые прибыли на "место съемок клипа рэперов".

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