Число пострадавших в результате землетрясения в Перу возросло до 10

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек получили травмы в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье утром в Перу. Об этом сообщила правительственная газета El Peruano со ссылкой на Национальный институт гражданской обороны.

По его данным, были полностью разрушены 11 домов, еще 99 зданий были повреждены.

Президент Перу Педро Кастильо написал в Twitter, что направился в населенный пункт Халька-Гранде, который наиболее пострадал в результате землетрясения. Ранее мэр городка Уолтер Кульки сообщил, что там были повреждены 70% домов.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу в воскресенье утром, позднее его магнитуда была повышена до 7,5. Эпицентр находился в 45 км к северо-западу от города Барранка (население около 5 тыс. человек) и в 269 км к востоку от города Лоха, где проживают около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 110 км, угроза цунами не объявлялась.