На Кубани пропала двенадцатилетняя девочка

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Двенадцатилетняя девочка пропала в городе Горячий ключ в Краснодарском крае. Об этом сообщается на странице во "ВКонтакте" регионального поискового отряда "Лиза Алерт".

"Пропал подросток 12 лет (2009 год рождения), город Горячий ключ, Краснодарский край. 28 ноября 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Рост девочки 155 см, она среднего телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие. Была одета в черную дубленку, красную кофту и черные брюки.