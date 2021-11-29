Прокуратура Чукотки выявила нарушения в доме, где при пожаре погибли три человека

ТАСС, 29 ноября. Прокуратура Провиденского района Чукотского АО выявила множественные нарушения требований противопожарной безопасности в жилом доме в селе Нунлигран, где 6 ноября погибли женщина и двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Установлено, что оповещение населения о пожаре не производилось в связи с неисправностью системы оповещения рупорного типа. Специальная одежда и специальные средства не использовались в связи с тем, что местом их хранения является административное здание поселения, доступа в которое после 18:00 не имеется в связи с окончанием рабочего дня. Также проверкой установлено, что должностными лицами не принято мер к обеспечению пожарной безопасности в селе Нунлигран, так как расстояние от предполагаемого места пожара до имеющегося ближайшего источника противопожарного водоснабжения составляет более 200 м", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки были выявлены и факты нарушения жилищного законодательства, а именно установлен факт бездействия администрации Провиденского городского округа в части переселения граждан из аварийного жилья. Меры к расселению жильцов аварийного дома все еще не приняты. По материалам проверки прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

6 ноября в результате пожара в жилом многоквартирном доме в селе Нунлигран на Чукотке погибли три человека, в том числе два ребенка 2016 и 2020 года рождения.