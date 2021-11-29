При взрыве газового баллона в доме в центральной части Мексики пострадали более 10 человек

МЕХИКО, 29 ноября. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в воскресенье в одном из жилых домов в городе Пуэбла в центральной части Мексики. Пострадали по меньшей мере 14 человек, сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"К настоящему времени известно о 14 получивших травмы, зданию причинен значительный ущерб, несколько расположенных рядом домов также были повреждены", - говорится в записи. По предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки газа. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое.

В Пуэбле 31 октября на месте нелегальной врезки в газопровод прогремел взрыв, который разрушил свыше 60 и повредил почти 200 жилых домов. Погибли четыре человека, порядка 15 пострадали.