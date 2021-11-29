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СМИ: около 60 пожарных машин и вертолет направили на тушение горящего склада в Японии

По данным TBS, огонь охватил площадь не менее 10 тыс. кв метров

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Порядка 60 пожарных машин и вертолет были направлены в понедельник на ликвидацию крупного возгорания в шестиэтажном складском здании в городе Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. Огонь охватил площадь не менее 10 тыс. кв метров, сообщил телеканал TBS.

В момент возгорания в здании находились около 100 человек, все они эвакуированы. Полиция выясняет, не было ли на складе представителей использующих его компаний.

Пожар, по предварительным данным, начался с возгорания находившихся там пустых картонных ящиков.

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