В Приангарье предъявили обвинение двум фигурантам дела о хищении средств из бюджета ПФР

ТАСС, 29 ноября. Двум фигурантам дела о хищении в Иркутской области из бюджета Пенсионного фонда более 600 тыс. рублей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 УК РФ), сообщили журналистам в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

Сотрудники регионального отделения ПФР совместно с директором ООО похитили более 600 тыс. рублей из бюджета ПРФ, а также его территориальных подразделений в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

"Следователями СК предъявлено обвинение заместителю управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области и бывшему директору Общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере")", - сообщили журналистам.

Заместитель управляющего отделения ПФР по Иркутской области заключена под стражу на два месяца. Представителю юридического лица избран домашний арест. Два остальных фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело было возбуждено СУ СК РФ по Иркутской области по материалам регионального управления ФСБ.