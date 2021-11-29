Омская прокуратура проверит обстоятельства гибели двух человек при пожаре в многоэтажке

ОМСК, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном доме в Омске стал причиной гибели женщины и ее дочери. Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области, по факту возгорания проводится проверка.

"Прокуратурой Центрального округа г. Омска организована проверка по факту пожара, произошедшего 28 ноября 2021 года в многоквартирном доме, расположенном на ул. Завертяева в Омске. В результате возгорания погибла женщина и ее дочь", - сообщила пресс-служба.

В прокуратуре отметили, что следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры.

Пожар произошел накануне около 17:00 (14:00 мск) в квартире на пятом этаже десятиэтажного многоквартирного дома. Из здания были эвакуированы около 30 человек. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, женщина и ее четырехлетняя дочь погибли из-за отравления угарным газом. По одной из версий, причиной пожара стали детские игры с огнем.