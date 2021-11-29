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ДТП с участием шести автомобилей произошло на Кубани

Есть пострадавшие

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием грузовика и пяти легковых машин произошло в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В Усть-Лабинском районе, на автодороге Краснодар - Кропоткин (38-й км, район ст. Воронежкая), произошло ДТП с участием грузового и пяти легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, есть пострадавшие, которые доставлены в медицинские учреждения для обследования.

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