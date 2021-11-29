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В одной из больниц Приморья умер восьмилетний ребенок

Прокуратура проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Приморья. Ребенок поступил в медучреждение с острыми болями, сообщается на сайте прокуратуры.

"Установлено, что в дневное время 13 ноября 2021 года в краевую детскую клиническую больницу №1 с острыми болями поступил восьмилетний мальчик. На следующий день несовершеннолетний скончался в учреждении здравоохранения. В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка качеству, полноте и своевременности оказания медицинской помощи несовершеннолетнему", - говорится в сообщении.

Ход и результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.

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