В Адыгее лесничего поместили под домашний арест за порубку дубов на 10 млн рублей

МАЙКОП, 29 ноября. /ТАСС/. Руководящий работник одного из лесничеств на территории Адыгеи задержан УФСБ России по Республике Адыгея во взаимодействии с республиканским МВД по делу о порубке дубов на 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Сотрудниками УФСБ установлено, что должностное лицо за денежное вознаграждение разрешало жителям Краснодарского края осуществлять незаконную порубку деревьев. С августа по октябрь 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, злоумышленники незаконно спилили дубы, объем порубок леса составил около 60 куб. м. Возбуждено дело, по ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Лесному фонду нанесен материальный ущерб на общую сумму более 10 млн рублей. Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждены два уголовных дела: по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"), а также в отношении должностного лица - по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается, добавили в пресс-службе.