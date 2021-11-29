ФСИН опровергла информацию о нарушениях прав осужденных в ИК-4 под Калугой

ТАСС, 29 ноября. Сообщения СМИ о нарушения прав осужденных, в том числе о якобы их избиении, в исправительной колонии строгого режима № 4 (ИК-4) в городе Медынь не соответствуют действительности, сообщается на сайте управления ФСИН по Калужской области.

"Опубликованная в СМИ информация о якобы имевших место нарушениях прав осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 4 в г. Медыни, не соответствует действительности. Условия содержания осужденных отвечают всем нормам действующего законодательства. Никаких нарушений в общении с осужденными сотрудники исправительного учреждения не допускали. Все осужденные, содержащиеся в учреждении, принимают пищу в соответствии с распорядком дня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 28 ноября ИК-4 посетили представители прокуратуры Калужской области. 29 ноября региональный уполномоченный по правам человека Юрий Зельников выедет в учреждение для проверки.

Ранее в ряде СМИ, а также в социальных сетях появилось видео, на котором женщина рассказывает, как в исправительной колонии № 4 в городе Медынь избивают и оскорбляют осужденных.